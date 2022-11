Un père et sa fille tués par un train : comment mieux sécuriser les passages sur les voies ?

Autant de travaux qui se chiffrent à plusieurs millions d'euros. La priorité de la SNCF se porte donc sur la prévention. "On fait des actions de sensibilisation auprès des usagers, que ce soit en gare mais aussi dans les établissements scolaires. C'est très important car malheureusement sur les accidents que nous déplorons, la plupart concernent des jeunes", détaille Patrice Lucciardi, directeur risques, sécurité et sûreté chez SNCF Gares et connexions.

La SNCF investit dix millions d'euros par an dans la sécurisation de ces passages piétons ferroviaires.