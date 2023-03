Un policier dépose plainte contre Éric Coquerel pour violence, le député LFI "dément formellement"

Éric Coquerel visé par une plainte. Un policier a déposé plainte ce lundi contre le député de La France insoumise, qu'il accuse de violence lors d'un rassemblement contre la réforme des retraites devant le garage de camions bennes d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Les faits se seraient déroulés ce lundi, vers 7h30.

D'après le procès-verbal du dépôt de plainte, que TF1/LCI a pu consulter, "l'ordre a été donné de libérer la chaussée des manifestants en les accompagnant et en avançant vers eux en ligne". "Nous avons avancé vers les individus et les avons repoussés main ouverte sans percussion et en utilisant la force strictement nécessaire", assure le fonctionnaire de police.

Parmi eux, se trouvait Éric Coquerel. "Après avoir avancé puis reculé face à la résistance des manifestants, Éric Coquerel se trouvait en face de moi et avait ses deux mains à hauteur du visage et ses poings fermés. C'est alors qu'il m'a porté un coup avec le dos de son poing avec ses phalanges. J'ai reçu le coup au niveau de ma pommette gauche", indique le policier. "Je l'ai alors avisé verbalement qu'il m'avait frappé. Il disait 'non, j'allais tomber'", raconte celui qui avait sa "caméra piéton activée". "Je précise que nous étions proches des autres manifestants, et que ni lui ni moi ne pouvions chuter au sol ou être déséquilibré."