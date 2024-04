VIDÉO - Un policier violemment percuté par un mineur à moto dans le Bas-Rhin

Lundi, un policier municipal a été renversé par une moto après un refus d'obtempérer. Au volant du deux-roues, un mineur qui a été interpellé et placé en garde à vue. Selon une source policière, le jeune homme circulait sur un véhicule "non homologué".

Des images violentes, un cri d'effroi et deux hommes à terre. Lundi, un policier municipal a été blessé après un refus d'obtempérer à Schiltigheim près de Strasbourg dans le Bas-Rhin.

Selon Fabien Vanhemelryck, secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale, la collision a eu lieu à proximité d'un établissement scolaire, dans un département où les enfants ne sont pas encore en vacances.

Sur la vidéo relayée par ce dernier : une moto chevauchée par un individu circule à vive allure, fait des roues arrière, ne respecte pas les sommations puis percute violemment un fonctionnaire qui s'est interposé au milieu de la route pour tenter de stopper l'engin dans sa course. Le deux-roues se renverse, et le conducteur et le policier se retrouvent au sol... avant de se relever. L'homme en cause prend la fuite, suivi par le policier qui, malgré ses blessures, lui court après pour tenter de l'interpeller.

Un mineur de 17 ans

La personne au volant du deux-roues a été interpellé peu après. Il s'agit d'un mineur de 17 ans. Selon la source policière, il est inconnu de la justice et circulait sur une moto cross "non homologuée".

Le policier municipal percuté a été blessé au niveau des jambes. Il a été hospitalisé. "Les policiers nationaux du Bas-Rhin souhaitent un prompt rétablissement à leur collègue de la police municipale de #Schiltigheim @SchilickVille", a posté sur le réseau social X la police nationale du département ce mardi matin.