VIDÉO - "Un règlement de comptes sur le Vieux-Port, c'est dingue" : le choc à Marseille après une fusillade

Une fusillade en plein soir de match. Vendredi 6 octobre, le quartier du Vieux-Port a été émaillé de coups de feu, cours Estienne d'Orves. Selon les marins-pompiers, une personne - dont le pronostic vital n'est pas engagé - a été blessée dans ces faits. Les policiers étaient arrivés très vite sur place pour établir un périmètre de sécurité, alors même que la soirée continuait pour les Marseillais.

Dès vendredi soir, devant les caméras de TF1, des Marseillais s'insurgeaient de cette violence en plein centre-ville. "Ce qui est incroyable, maintenant, c'est que l'on peut se retrouver avec un règlement de comptes là en terrasse près du Vieux-Port. C'est dingue", expliquait un témoin.

Au lendemain des faits, les restaurateurs voisins - situés à quelques encablures du Vieux-Port - se sont réveillés avec un goût amer. "C'est une place où il y a vraiment beaucoup de monde. On est sur un soir de match. On est sur l'arrière-saison de l'été, dont il y a réellement beaucoup de monde sur les terrasses. Je suis consterné", explique l'un des professionnels au micro du 13H de TF1. "Il y a une impunité, aujourd'hui, face à cette montée de violences. Ce n'est pas possible", s'insurge un autre.

Le cours Honoré-d'Estienne-d'Orves est situé juste derrière le Vieux-Port et est très fréquenté chaque soir, avec des terrasses souvent bondées.