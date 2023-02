Une enquête ouverte en Lorraine sur un clip non autorisé du rappeur Jul

"L'ovni" visé par la justice. Une enquête est en cours sur le tournage non autorisé d'un clip du rappeur marseillais Jul, à Toul, une commune de Lorraine près de Nancy, a indiqué dimanche à l'AFP le parquet. Selon nos confrères de l'Est Républicain, Jul, rappeur français le plus écouté sur Spotify, et le rappeur KVRA, originaire de Toul, ont tourné un clip dans un quartier de la ville dimanche 12 février, rassemblant quelque 500 personnes.