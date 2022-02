L'enquête des gendarmes, étendue sur deux mois, a permis d'identifier une équipe de six malfaiteurs, cinq hommes et une femme, tous originaires de Roumanie et résidant à l'étranger. Les cambrioleurs entrent sur le territoire par l'Italie, l'Espagne ou la Suisse et visent les départements frontaliers pour pouvoir repartir le plus vite possible. Au total, cette bande répartie à bord de deux berlines a dévalisé au moins 35 boulangeries depuis le mois d'avril 2021, notamment à Nice, Montauban, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Annecy ou encore Besançon, la dernière en date, où les voleurs ont été arrêtés le vendredi 28 janvier.

Leur mode opératoire de ces malfrats consistait à repérer une dizaine de boulangeries dans la commune ciblée dans la journée, choisir deux établissements et attendre la nuit pour les attaquer. "La vitesse d'exécution des vols et les précautions des auteurs impliquaient des repérages préalables pour cibler les victimes", relève ainsi le tribunal judiciaire de Bordeaux dans un communiqué.