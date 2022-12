"Une famille décimée" : le drame de Mouna et ses enfants, tués dans l'incendie de Vaulx-en-Velin

À Vaulx-en-Velin, toute la communauté somalienne est effondrée. Tous veulent rendre hommage à Mouna, cette mère qui avait fui la guerre dans son pays et obtenu le statut de réfugiée en France en 2010. "C’était une femme courageuse, très courageuse. C’était aussi une femme qui a connu l’exil, de son pays en passant par le Sahara, la Lybie", lui rend hommage Omar Egal, président de l’association Somalilandaise de France à Vaulx-en-Velin et ami de la famille. Il héberge le père depuis la drame, qui était absent ce jour-là. Un homme anéanti "Le papa, c’est quelqu’un qui est vivant, mais à l’intérieur, il est mort, soupire Omar. Il est là, mais il n’est pas là."

Alors que l'enquête se poursuit pour déterminer les causes de l'incendie, beaucoup dénoncent la présence des dealers dans l'immeuble et l'insalubrité du bâtiment. "Je pense que s’il y avait plus de sécurité, ne serait-ce qu’un gardien qui alerte... Des alarmes pour signaler qu’il y a du feu. C’est le minimum qu’on demande. Avec ça, je pense que ma famille aurait survécu",

estime Mako, la cousine de Mouna. À Vaulx-en-Velin, certains voisins ont d'ailleurs expliqué aux enquêteurs que les dealers utilisaient des chauffages d'appoint avec des branchements électriques hasardeux. Y a-t-il eu un court-circuit ? À ce stade, aucune piste n'est écartée.