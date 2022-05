Famille emportée par une vague à Plogoff : la commune sous le choc

Ce vendredi matin, dans la commune bretonne de Plogoff, les passants sont sous le choc. "On s'était promené il y a deux-trois jours sur cette promenade, on a été très affectées parce qu'on s'imagine comment ça a pu se passer", déclarent deux femmes interrogées par TF1 dans le reportage en tête de cet article. "Ça nous affecte beaucoup".

Un groupe de camping-caristes était garé à quelques centaines de mètres du lieu du drame. Ils ont assisté aux opérations de sauvetage. "On a vu le défilé des hélicoptères, des gendarmes et des pompiers. On se demandait ce qu'il se passait et on a appris la nouvelle ce matin, le drame, raconte l'un d'eux, la voix tremblante. C'est triste de voir ça, toute une famille qui laisse trois enfants".