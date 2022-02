Une journée pour célébrer les gendarmes, héros du quotidien

Six mois après l'incendie dans le Var, Antoine Cyba et Marc Biscaye retrouvent le gérant de l'hôtel où ils sont intervenus. Cette nuit-là, l'établissement est prisonnier de l'un des plus grands feux de la région. En quelques heures, il va parcourir des milliers d'hectares et tout ravager sur son passage. Les souvenirs sont encore vifs. Dans l'urgence, les deux gendarmes évacuent les 25 vacanciers de l'établissement, menacés par les flammes. Le gérant, dépassé par les événements, ne mesure pas l'ampleur du danger.