Une marche blanche en hommage à Shemseddine prévue à ce vendredi à Viry-Châtillon

Une marche blanche est organisée ce vendredi 12 avril à Viry-Châtillon pour Shemseddine. L'adolescent de 15 ans a été tué il y a une semaine, battu à mort par quatre jeunes.

Une semaine après le meurtre de Shemseddine, 15 ans, à la sortie du collège, une marche blanche va se dérouler à Viry-Châtillon ce vendredi 12 avril à partir de 14h. Le maire de cette commune de l'Essonne, Jean-Marie Vilain, a donné rendez-vous à ceux et celles voulant rendre hommage à l'adolescent devant la MJC Saint-Exupéry. Le départ du cortège est prévu à partir de 14h30 en direction du collège où était scolarisé l'adolescent, à environ 400 mètres.

"C'est difficile de savoir le nombre de personnes qui feront le déplacement. Ce qui est important, c'est ce moment d'hommage pour Shemseddine, ce soutien pour sa famille et une belle occasion de dire non à cette violence que tout le monde réprouve", a témoigné Jean-Marie Vilain au micro de LCI, quelques heures avant la marche. "Tous les habitants se sont sentis un peu orphelins. C'est la maman, c'est la petite sœur, le grand frère qui sont bien sur les plus affectés. Mais on veut absolument être derrrière eux, on va essayer de les accompagner le mieux possible, le plus tendrement possible."

C'est en quittant son collège des Sablons après les cours jeudi 4 avril que Shemseddine a été pris à partie puis battu à mort par quatre personnes, dont trois autres mineurs. Tous les quatre ont été mis en examen pour assassinat.