Une nuit de combat contre les flammes en Ardèche

Au total, l’incendie a parcouru plus de 1 200 hectares, mais toutes les habitations ont été épargnées. Au poste de contrôle, ce matin, c’est un soulagement. "Sur le moment, on ne pense pas. On pense après. On s’est senti bien protégés. Ils ont fait un bon boulot", explique la maire de Lussas. À savoir que 400 pompiers sont encore mobilisés et se relaient au fil de la journée. Cette nuit, cinq sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés.