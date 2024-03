Une question d’alibi : l’étrange affaire Marinescu

ENQUÊTE – En 1993, Marian Marinescu était en vacances en Roumanie avec son fils, quand sa femme et sa fille de treize ans ont été tuées. Alors pourquoi a-t-il été arrêté en juin 2021 ? Qu’est-ce qui l’incrimine aujourd’hui ? Quel pourrait être son mobile ?

Ne s’entendant plus et envisageant de se séparer, les Marinescu fêtent Noël séparément en 1992. Les gendarmes ont retrouvé, dans le pavillon familial, Michèle Marinescu et sa fille, égorgées. La mère est allongée sur le lit, ligotée, jambes écartées. L’adolescente gît dans sa chambre, le pantalon déboutonné. Les légistes relèvent une possible tentative de viol. Comment Marian Marinescu aurait-il fait pour tuer sa femme et son épouse à 2 000 kilomètres de là ?

En juin 2021, le parquet de Grenoble déterre l’affaire vieille de 28 ans. Il est constaté qu’il n’y a ni vol, ni effraction sur le lieu du crime et le couple ne se connait pas d’ennemie. À l’intérieur et à l’extérieur du jean de Christine se trouvaient 48 traces de spermes correspondant à ceux de son père.

Marian Marinescu nie les faits, mais lâche une phrase intrigante : “En supposant que ce soit moi, je n’ai pas de souvenirs, c’est peut-être caché au plus profond de mon cerveau”. Mise en examen pour l’assassinat de sa femme et de sa fille de treize ans et pour le viol de cette dernière, il reste présumé innocent. L'ingénieur informaticien de 75 ans se dit victime d’une erreur judiciaire.

Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.