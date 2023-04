VIDÉO - Une semaine après l'effondrement meurtrier, l'hommage des Marseillais aux victimes

Des fleurs pour dire leur peine, leur tristesse. Une semaine après l'effondrement de l'immeuble rue de Tivoli, les Marseillais ont tenu à rendre hommage aux huit habitants disparus. La vie des riverains et du quartier du Camas est bouleversée depuis cette nuit du 9 avril : "On a un peu du mal à dormir, on est stressés", témoigne une habitante, "on est aux aguets, mais on se soutient entre voisins, on essaie de prendre des nouvelles entre nous". "C'est toujours très dur", souffle une autre, très émue, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.