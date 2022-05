Une spéléologue décède en sauvant des enfants

Répartis en quatre groupes, tous les collégiens ont pu être évacués sains et saufs, mais deux guides et une enseignante sont restés piégés. Les secours ont découvert le corps sans vie de la spéléologue quand ils ont pu rejoindre les élèves en fin de journée. A Sassenage, les habitants sont partagés entre tristesse et interrogation. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la mort.