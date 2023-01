VIDÉO - "Une torche de 14 tonnes qui avance" : grosse frayeur après l'incendie d'un bus scolaire à Nîmes

Les images de ce bus en feu ont fait le tour des réseaux sociaux. Aziz, un habitant du quartier où s'est déroulé l'accident, a filmé toute la scène. "C'est une torche de 14 tonnes qui avance", raconte-t-il au JT de 13H de TF1 dans la vidéo en tête de cet article. "C'est quand même impressionnant à voir et très très violent".

C'est une odeur de fumée qui a alerté les passagers alors que le bus se dirigeait vers le collège. Le chauffeur décide alors d'arrêter son car et d'évacuer les 10 collégiens présents à bord. Tiago, 11 ans, était l'un d'eux. "On était un peu tous inquiets, il y avait de la fumée qui sortant du bus, et après on ne le voyait plus et le chauffeur a appelé les pompiers, je pense", témoigne le jeune homme. Selon le collégien, l'incendie aurait démarré à l'arrière du véhicule.