Gare à cette nouvelle arnaque sur les parkings des supermarchés

Celle-ci prétend travailler dans le supermarché et annonce à la retraitée qu’elle a payé un article en trop qu’elle doit se faire rembourser. Elle demande alors à Fernande de lui laisser sa carte bancaire et de lui donner son code. La fausse employée s’empare de la carte et se dirige dans le magasin. Elle se rend ensuite au distributeur et dérobe 400 euros à Fernande.

Cette dernière est traumatisée. "Maintenant, j’ai souvent peur. Je suis obligée de faire venir mon fils parce que j’ai toujours une appréhension", témoigne Fernande. "J’étais choqué parce que je me dis quand même que dans un supermarché, il y a des vigiles, il y a des caméras, normalement, ça ne doit pas arriver", ajoute le fils de la retraitée.