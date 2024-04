VIDÉO - Une voiture emportée par les flots à Nantes : le récit du sauvetage héroïque de ses occupants

Dans la soirée du 1ᵉʳ avril, à une quarantaine de kilomètres de Nantes, une voiture est tombée dans une rivière, emportée par les flots. C'est alors que deux voisins assistent à la scène et interviennent. Le JT de TF1 a recueilli le témoignage de ces courageux sauveteurs.

C'était loin d'être un poisson d'avril. Lundi, devant la maison de Marylène Hamon à Legé (Loire-Atlantique), une voiture arrive à toute vitesse dans un virage. Puis, c'est la sortie de route, brutale. "La voiture a pris le trottoir, le mur, et puis elle s'est envolée et elle a atterri dans la rivière", raconte-t-elle, encore sous le choc, dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Marylène a à peine le temps de réfléchir. Avec son fils, elle sort de la maison et réagit très vite. "Il faut les sortir. Il faut faire quelque chose, donc c'est instinctif", affirme-t-elle. Le conducteur et un passager sont à bord du véhicule. Une jeune femme en sort, mais son ami reste immobile. Il est tétanisé au milieu de la rivière. Christophe Hamon, le fils de Marylène, prend alors les choses en main. "Je suis descendu et j'ai attaché une corde. Puis, je l'ai lancé sur la voiture pour récupérer la personne qui était posée dessus", témoigne-t-il.

Marylène poursuit : "Donc avec la corde, on l'a ramenée. On a tiré tous les deux et après, on l'a mise en sécurité le temps que les pompiers arrivent", se souvient-elle. Leur courage est aujourd'hui salué par tous les voisins. "J'ai trouvé ça extraordinaire qu'ils aient eu cet instinct d'aller les secourir vu la météo actuelle", reconnait une habitante. "Heureusement qu'ils étaient là, ça les a aidés. Ils devaient être en panique, je pense", ajoute un jeune homme.

Ces derniers mois, huit accidents ont déjà eu lieu à Legé et à trois reprises, Marylène est arrivée la première pour aider les victimes. "Ça vous stresse, ça vous fatigue. Le soir, vous allez vous coucher et vous vous dites : 'est-ce que cette nuit, il va y en avoir un ?' Je suis chez moi, je tiens à être en sécurité. Je tiens à vivre en paix", s'inquiète la retraitée. La famille attend désormais avec impatience que la route départementale soit mieux aménagée pour sa sécurité et celle des automobilistes.