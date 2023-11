"Urgence attentat" : Gérald Darmanin appelle à la vigilance pour la Toussaint

Dans un télégramme dont l'AFP a eu connaissance, le ministre de l'Intérieur rappelle "le niveau très élevé de la menace terroriste" et la "persistance des tensions au plan international (qui) exigent le maintien d'une extrême vigilance, notamment vis-à-vis des manifestations et des lieux à caractère religieux".

En ce sens, il demande aux préfets et aux responsables de la police et de la gendarmerie de porter leur attention, dans la perspective de la fête de la Toussaint (1ᵉʳ novembre) et de celle des défunts (2 novembre), sur la sécurité des offices et des rassemblements qui se déroulent en cette période, ainsi que sur celle des cimetières, dont la fréquentation est accrue.