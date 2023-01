Usine géante de cigarettes contrefaites démantelée près de Rouen : "Niveau discrétion, c'étaient des champions"

Vu de l'extérieur, le bâtiment pouvait ressembler à n'importe quel autre et passer totalement inaperçu. Derrière ces murs décrépis se cachait pourtant une usine clandestine de tabac contrefait, sans doute l'une des plus importantes jamais démantelées en France. Quand les gendarmes de Rouen ont investi les lieux jeudi soir, seule la forte odeur des cigarettes pouvait trahir ces faux tabatiers. "On est, d'après les estimations des experts en la matière, à 250 cigarettes produites à la minute. En termes de production, lorsque l'on voit la quantité de tabac saisie mais également la quantité de résidus de tabac et de déchets de cigarettes, ça nous laisse penser que la production était quasi industrielle sur place", affirme le colonel Thierry Jourdren, commandant de la section de recherches de Rouen gendarmerie nationale.