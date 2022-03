Usurpation d’identité : le fisc lui réclame 20 millions

La vie de Daniel a basculé en 2017 lorsqu'il a ouvert un garage en région parisienne. Il va rapidement recevoir des contraventions au nom de sa nouvelle société. Il les conteste au commissariat, mais leur nombre ne va cesser d'augmenter : son identité a été usurpé par un réseau criminel. En plus des amendes, il est arrêté plusieurs fois par la police pour des faits bien plus graves. Certaines victimes de ce réseau viennent directement chez eux les menacer. Contraints de quitter Paris, Daniel, sa femme et ses enfants ont dû partir et tout abandonner.