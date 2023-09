Val-de-Marne : une mère agresse un collégien et ordonne à son fils de le "tabasser"

Des gifles, des insultes et des incitations à la violence. Une mère de famille de 40 ans est accusée d'avoir frappé et menacé une jeune garçon de 10 ans dans la commune de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne). Une scène filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Sur les images, on voit une femme gifler puis insulter un jeune garçon qu'elle accuse d'avoir violenté son fils. Selon une source policière à l'AFP, l'affaire s'est déroulée mercredi 20 septembre à proximité du collège Blaise-Cendrars devant plusieurs élèves.

Sur la vidéo, on voit la femme blonde gifler le jeune garçon noir et lui demander de s'agenouiller avant de lui retirer violemment ses lunettes. Elle incite ensuite son fils à frapper la victime, lui ordonnant de le "tabasser" et de lui "mettre une gifle". La mère de famille insulte ensuite le collégien, lui demandant s'il est "éduqué" avant de lui lancer qu'il "griffe comme une tapette".