VIDÉO - Var : une structure gonflable s'envole dans un parc d'attraction, un enfant et un adulte grièvement blessés

En famille pour un anniversaire, un père et son enfant jouait sur une attraction avec des toboggans quand le drame s'est produit. La structure gonflable d'une tonne et de 20 mètres de haut s'est soudainement décrochée du sol à cause d'une forte rafale de vent. En quelques secondes, les deux visiteurs ont été projetés dans les airs à plusieurs dizaines de mètres. Ils ont été gravement blessés suite à l'impact. Interrogés par TF1, les habitants du quartier ont été sidérés par la scène. "On est encore sous le choc. Tous ses pompiers, tous ses hélicoptères. On a essayé de ranimer la petite fille. C'était choquant", raconte une riveraine au micro de TF1.

Les victimes, en arrêt-cardiorespiratoire, ont été ranimées par les secours. "On les a retrouvés blessés gravement. Les premiers soins ont été prodigués rapidement. Le père et son enfant ont été pris en charge par nos soins et ont été dirigés vers les structures hospitalières de Marseille", explique le capitaine Fabrice Bernard dans la vidéo en tête de l'article.