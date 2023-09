VIDÉO - "J'avais la rage" : plusieurs tonnes de raisins mystérieusement volées dans le Jura

À quarante minutes de là, à Aiglepierre (Jura), deux tonnes de raisins ont été volées dans les vignes que cultive une autre exploitante. Le manque à gagner est estimé à 40.000 euros. "On n'est pas sur du petit banditisme, on est sur quelqu'un qui sait très bien que l'impact financier et moral va être grand. C'est absolument sûr que les personnes ont repéré, connaissent les propriétaires des parcelles qui ont été volées", se désole cette vigneronne.