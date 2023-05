"Ça peut arriver n'importe où" : la mairie de Longeville-sur-Mer visée par des tirs

Une nouvelle élue prise à partie. La mairie de Longeville-sur-Mer, petite commune de 2400 âmes en Vendée, a été la cible de coups de feu lors du week-end prolongé du 8 mai. Des impacts de chevrotine ont été constatés sur la façade de l'édifice, fermé au public au moment des faits, selon un communiqué publié, vendredi 12 mai, par la maire, Annick Pasquereau. Sous l'effet de la déflagration, les vitres du hall, "derrière lesquelles se trouvaient les drapeaux tricolore et européen", ont explosées.

L'édile de 72 ans s'est dite "indignée" par ces tirs sur l'édifice public, "symbole de la République, et ce, dans un contexte où le respect des valeurs de la République, des élus et des institutions, est fragilisé." Cette attaque survient en effet après la démission du maire de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), Yannick Morez, victime d'un incendie criminel, le 22 mars dernier, et le sabotage "délibéré" des freins du véhicule de la maire de Plougrescant (Côtes-d'Armor), Anne-Françoise Piedallu.