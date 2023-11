Vengeance ? La fin macabre d’un père et de sa fille

Christophe et Célia ne donneront plus aucun signe de vie. Les gendarmes établissent que le père et la fille ont quitté leur gîte à 16 heures, mais Célia n’est ensuite jamais dans le train pour rejoindre son petit ami. Leurs deux téléphones ont cessé d’émettre vers 16h30, à 30 kilomètres dans la direction opposée de la gare, dans les montagnes. Et c’est là que, 24 heures plus tard, le véhicule de Christophe est découvert dans la neige, carbonisé. Le père et la fille, sont-ils partis volontairement ? Christophe, a-t-il pu faire du mal à Célia ? Ont-ils été victimes d’une mauvaise rencontre ?