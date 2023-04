VIDÉO - Des produits de luxe et des "choses de mauvais goût" : des biens saisis aux dealers vendus aux enchères

Le fruit de cette vente sera reversée à la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) au grand dam de ces narcotrafiquants souvent furieux de voir leurs patrimoines saisis par la justice. "Les personnes qui vont être condamnées à 5, 7, 8 ans d'emprisonnement ferme, vont acquiescer à cette peine. Ils vont commencer à la purger, mais par contre, ils vont aller jusqu'à la cour de cassation pour récupérer leurs biens mal acquis, ce qui démontre la pertinence de cette peine et que cette peine leur fait mal", admet Nicolas Bessone, directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

Plus de 11.000 personnes s'étaient inscrites sur les plateformes de vente en ligne, précise un organisateur. L'un d'eux est reparti avec une Lamborghini blanche, "confisquée par le tribunal de Lorient", et adjugée 138.000 euros. D'autres ventes de bateaux et de véhicules se déroulaient en outre-mer ces derniers jours et viendront gonfler le total des gains. En 2022, les avoirs criminels saisis par la justice ont été évalués à 770 millions d'euros, selon la Chancellerie.