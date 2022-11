Vente d'alcool aux mineurs : quels contrôles ?

Une association a réalisé le même test dans près de 400 magasins : neuf fois sur dix, le jeune ressort avec une bouteille. Plus surprenant encore, même lorsqu'une pièce d'identité est demandée, l'alcool est vendu aux mineurs six fois sur dix. Preuve que le commerçant regarde sans vraiment contrôler. Et lorsque cela bloque, certains jeunes n’hésitent pas à utiliser des moyens illégaux. Vendre de l'alcool à un mineur est passible de 7 500 euros d’amendes.