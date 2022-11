Victimes des voleurs : des commerçants diffusent leurs visages

Ces dernières semaines, plusieurs commerçants de l'est de la Moselle ont appliqué le même procédé. Pour Jennyfer Basaou, commerçante en prêt-à-porter, c'est après un vol de vêtement pour un préjudice de 480 euros. Certes, ces vols à l'étalage ne sont généralement pas couverts par les assurances. Mais cela n'autorise pas pour autant les commerçants à se faire justice eux-mêmes. "On n'a pas le droit de diffuser des images parce que les personnes qui figurent sur ces images bénéficient de la présomption d'innocence et ces images sont faites pour être transmises à la police", précise Me Delphine Meillet, avocate au barreau de Paris.