Vidéoprotection : comment elle sauve des vies

Les caméras sont là aussi pou veiller à la bonne santé des passants. Malaises, convulsions, agressions physiques... En 2022, d'après la mairie, les agents du centre ont appelé directement 137 fois les services de secours, soit plus de deux appels par semaine. Au SAMU, ces appels sont précieux. L'information donnée par les policiers est souvent rapide et efficace, permettant la prise en charge à temps des patients. La ville a investi dans six caméras thermiques sur les berges de la Garonne. Depuis leur installation, il y a cinq ans, aucune noyade n'est à déplorer sur ce site.