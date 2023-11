VIDÉO - "On a peur !" : à Villeurbanne, le ras-le-bol des habitants qui défient les dealers

Ce sont les habitants qui viennent eux-mêmes déloger les dealers, assis en bas de leur immeuble. Ils sont à bout, interpellant le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin : "Nous sommes obligés de descendre pour virer les dealers de crack", témoigne une riveraine dans une vidéo diffusée par le 20H de TF1. "Évidemment, ils nous insultent et nous repèrent. Peut-être que demain, on va se prendre des balles et si on se prend des balles, si on se fait agresser, vous serez absolument responsable."

Depuis quelques jours, le quartier résidentiel de Villeurbanne vit au rythme des règlements de comptes, trois fusillades en une semaine, dont deux, à quelques mètres d’une école primaire, là où juste en face, se trouve un point de deal.