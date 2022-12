VIDÉO - "Ils m'en voulaient, ils voulaient en découdre" : deux policiers victimes de violences témoignent

"Je suis vidée. Je n'arrive pas à y croire. Je ne pensais pas que ça allait m'atteindre autant", raconte Élodie, agent de police. Des mois après les faits, le traumatisme est toujours bien présent. Pour elle et Romain, son compagnon, il est impossible d'oublier les menaces de mort, la tentative d'agression, l'effraction de leur domicile dont ils ont été victimes. "Je me suis dit, je vais mourir. C'est la première fois de toute ma vie entière que je me suis dit ça", confie-t-elle. Devant eux, le brassard et le képi auxquels ce couple de policiers reste envers et contre tout très attaché.