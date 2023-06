Violences après la mort de Nahel : qui sont les personnes interpellées ?

Pour l’instant, aucune condamnation pour des dégradations ou des violences n’a été prononcée. D’après les syndicats, lors de ces échauffourées, les policiers se retrouvent face à de très jeunes individus. "Ce sont majoritairement des jeunes de 13 à 20 ans que les services de police connaissent. On n’a pas affaire à des gens qui, d’un seul coup, décident de se retrouver le soir en bas de chez eux et vont commettre tel ou tel crime ou délit. Non, ils sont bien organisés", explique Éric Henry, porte-parole d’Alliance police.