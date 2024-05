Violences en Nouvelle-Calédonie : "On a tous peur pour notre sécurité", le témoignage d'un habitant de Nouméa

Depuis deux jours, la Nouvelle-Calédonie connaît des émeutes sans précédent, alors que l'Assemblée nationale examine une révision constitutionnelle décriée par certains. Des maisons et des véhicules ont été brûlés et les écoles et aéroport sont fermés. Andy, habitant de Nouméa, témoigne des événements sur LCI.

Plus de 200 véhicules incendiés, des maisons brûlées, au moins une usine en feu, 54 policiers et gendarmes blessés et des violences "inouïes" selon les autorités. Depuis deux jours, la Nouvelle-Calédonie est en proie à des violences sans précédent suite à la mobilisation d'indépendantiste contre la réforme constitutionnelle qui doit être examinée ce mardi à Paris à l'Assemblée nationale. Celle-ci vise à élargir le corps électoral aux élections provinciales, cruciales en Nouvelle-Calédonie. Les indépendantistes estiment que ce dégel risque de "minoriser encore plus le peuple autochtone kanak".

Andy, jeune habitant de Nouméa, décrit la situation, impuissant. "Autour de moi, c'est assez compliqué. On entend régulièrement des grenades qui explosent, des détonations un petit peu partout", explique-t-il. Connecté sur les réseaux sociaux, ce Nouméen reçoit en permanence des images des incidents : "Maisons pillées, brûlées", "incendies majeurs au sein même de la ville"....

Des consignes strictes

Et comme les autres habitant de l'île, Andy doit respecter les consignes strictes imposées depuis les autorités : couvre-feu pendant plusieurs heures, interdiction de se rassembler sur la voirie ou de se déplacer à quelques exceptions près.

"On a tous peur pour notre sécurité sur Nouméa" confie Andy. Et d'ajouter : "Bien évidemment, les forces de l'ordre font leur maximum pour assurer la sécurité de tous les Calédoniens et des Nouméens".

Gel du corps électoral

Si le jeune homme n'est pas concerné par le gel du corps électoral, il se soucie toutefois du sort de ses compatriotes concernés. "Il y a des personnes qui sont en Nouvelle-Calédonie depuis très longtemps, qui ont des enfants et qui sont dans l'incapacité de pouvoir voter malgré leur implication dans la société calédonienne. Il y a aussi de nombreuses personnes qui sont des Mélanésiens et des Mélanésiennes qui ne peuvent pas aussi voter", explique-t-il.