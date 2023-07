VIDÉO - Affaire Hedi : un témoin raconte comment il a pris le jeune homme en charge après son agression

"Il est rentré dans le magasin et au bout de deux, trois minutes, on a remarqué qu'il allait vraiment pas bien", se souvient le vendeur, avant d'ajouter : "On a décidé de le charger dans ma voiture pour le ramener à la Timone (le plus grand hôpital de Marseille, ndlr)." Aux urgences, Hedi a alors subi plusieurs opérations lourdes. Il lui manque désormais une partie de la boîte crânienne, et il doit porter un casque pour protéger la partie de sa tête enfoncée. La victime, à qui 60 jours d'ITT ont été prescrits, pourrait aussi perdre l'usage de son œil gauche.