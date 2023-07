VIDÉO - Violences policières : y a-t-il vraiment plus de poursuites qu'avant ?

Mais pour combien de condamnations ? En moyenne, l’IGPN en recense une trentaine par an. Plusieurs associations estiment que c’est un chiffre trop faible, et que l’IGPN composé de policiers, est trop laxiste quand elle enquête sur ses collègues. "Il faudrait que cela soit une institution indépendante de la police", estime Patrick Baudoin au micro de TF1. Le président de la Ligue des Droits de l'Homme estime que cela donnerait "beaucoup plus d'objectivité et d'impartialité, comme cela se passe dans d'autres pays". Depuis 2014, les Français peuvent saisir l’IGPN sans déposer plainte. Le nombre de signalements ne fait qu’augmenter d'année en année.