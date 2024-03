Une députée LFI porte plainte pour viol contre son conjoint

Le conjoint d'Ersilia Soudais, Damien Cassé, a été interpellé et placé en garde à vue, mardi. La députée LFI l'accuse de viol et a porté plainte. Celui qui est conseiller municipal à Noisiel (Seine-et-Marne) "conteste avec force les accusations portées contre lui".

Les faits dénoncés sont graves. Le procureur de Meaux a indiqué, mardi 5 mars, que le conjoint de la députée La France insoumise, Ersilia Soudais, avait été arrêté à son domicile par les forces de l'ordre, mardi 5 mars, et placé en garde à vue. L'élue accuse Damien Cassé, conseiller municipal à Noisiel (Seine-et-Marne) et également militant LFI, de viol et a porté plainte contre lui, détaille l'AFP, confirmant une information du Parisien. Dans la soirée, son avocat Me Yassine Bouzrou a indiqué que son "client conteste avec force les accusations portées contre lui."

L'avocate d'Ersilia Soudais a pour sa part salué "la grande célérité de la justice dans cette affaire, ce qui démontre, s'il le fallait, qu'elle a pris toute la mesure de la gravité des faits dénoncés". "Nous espérons maintenant que toute la lumière sera faite dans l'apaisement et le respect du secret de l'enquête", a ajouté l'avocate de l'élue de 35 ans. De son côté, La France insoumise a dit appeler "au respect de l'intimité et de la vie privée d'Ersilia Soudais", tout en lui apportant "son total soutien".

Le mouvement s'est indigné de la révélation de la plainte dans la presse, "sans le consentement de la victime", ce qui, selon le communiqué publié par LFI, reviendrait à "une deuxième violence". "Comment les femmes victimes de violences pourront-elles encore avoir confiance pour porter plainte, si cette plainte se retrouve immédiatement devant la France entière", s'est notamment interrogée le mouvement.