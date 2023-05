"J'espère que ça ne se reproduira plus" : la première réaction de la femme de Mohamed Haouas après sa condamnation

"Moi je pense que ce n'est pas quelqu'un de violent avec sa femme de façon habituelle, il a été très jaloux car sa femme fait un nouveau métier, c'est la première fois qu'elle s'émancipe, elle fume, donc il était persuadé qu'il se passait quelque chose, il s'est fait une histoire", assure de son côté Marc Gallix, avocat de Mohamed Haouas.

Condamné, le pilier du XV de France "ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs" du club de Clermont, avec lequel il s'était engagé à partir de la saison 2023-2024, a annoncé l'ASM. Il ne portera pas non plus le maillot de l'équipe de France pour le mondial de rugby en septembre prochain, la Fédération française estimant que son comportement "est inadmissible et incompatible" avec une sélection en Bleu.