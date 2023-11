REPORTAGE - Violences sexuelles dans les transports : en immersion avec la police qui traque les "frotteurs"

"J'ai senti quelque chose qui était sur ma fesse", se souvient Julie, la voix tremblante. Fin août, la jeune femme a été victime d'agression sexuelle dans le RER D, bondé. "Je me suis dit 'c'est peut-être une main, c'est peut-être un sac ou un manteau'. Sauf que cette main s'est dirigée de plus en plus vers mon sexe. La main ne s'arrête pas de bouger, elle reste vraiment accrochée à ma fesse", poursuit-elle dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

L'an dernier, 3% des plaintes pour violences sexuelles concernaient des faits s'étant produits dans les transports en commun français. Un chiffre en très forte augmentation sur un an : plus 13% dans toute la France. Une hausse encore plus visible en Île-de-France, où ces faits ont bondi de près de 20%, selon le ministère de l’Intérieur.