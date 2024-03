VIDÉO - Violences sexuelles : vers un #MeToo des armées ?

La vague #MeToo va-t-elle s'étendre aux armées ? Un témoignage publié dans la presse révèle un cas d'agression sexuelle dans la marine française. Un sujet pris à bras-le-corps par une députée.

La vague #MeToo s'étend, et touche désormais les armées. En février dernier, Manon Dubois, ancienne membre de la marine française, révèle auprès du Courrier de l'Ouest qu'elle a été victime de violences sexuelles cinq ans plus tôt alors qu'elle est engagée sur une mission de l'armée. D'après son témoignage, un électrotechnicien l'aurait agressée sexuellement une première fois en octobre 2019, puis une deuxième fois deux ans plus tard tandis qu'elle travaillait sur un autre navire.

Selon Le Monde, Manon Dubois alerte sa hiérarchie, qui interroge son agresseur. L'homme reconnaît les faits, il est sanctionné de dix jours d'arrêt, évitant toute poursuite judiciaire. Une situation qui offusque Lætitia Saint-Paul, députée Renaissance et ancienne capitaine de l'armée de terre. "Ce que Manon Dubois a vécu est indigne de nos armées et de la République française", fustige-t-elle auprès du Monde. "Je suis sidérée du fait qu'elle ait été la seule femme à bord. Depuis la sortie du plan anti-harcèlement, il a été identifié qu’il ne faut pas isoler une femme", poursuit-elle, affirmant que sa boîte mail est devenue "le #MeToo des Armées."

"Quels chefs sont-ils devenus ?"

Car cette affaire, qui a poussé Manon Dubois à quitter les rangs de l'armée, pourrait ne pas être isolée. Pour Françoise Etling, auteure d'un rapport sur le harcèlement dans l'armée, d'autres cas existent. Un jour, "un général s'était pris d'affection pour une petite dame qui était commissaire administrative", raconte-t-elle sur LCI (voir vidéo en tête de cet article). "Il était très pressant, lui a écrit des messages, l'a tripotée dans les couloirs... Elle a perdu huit kilos, était dépressive." Une situation qui n'a, selon Françoise Etling, abouti à aucune sanction. "Il a été déplacé de poste, a eu une fin de carrière tranquille et est parti en retraite", affirme-t-elle. "Ce n'est jamais passé en justice, cela a toujours été étouffé."

Formée à l'école militaire de Saint-Cyr, la députée Lætitia Saint-Paul ne fait pas mine d'être étonnée. "Quand je suis entrée en classe préparatoire, je suis tombée de ma chaise", assure-t-elle sur LCI, faisant écho à de "la misogynie" ou "du racisme." "À Saint-Cyr, la majorité de ma promotion ne m'a jamais adressé la parole parce que la place de 'bobonne' est à la maison", déplore celle qui a fait remonter ces affaires jusqu'au ministère des Armées.

Deux décennies plus tard, Laetitia Saint-Paul s'interroge sur le processus mis en place en cas de violences sexuelles. "Quels chefs sont-ils devenus, 20 ans après, lorsqu'ils sont confrontés à ces affaires d'agresseurs ?", se demande-t-elle. "Leur premier réflexe est-il de protéger la victime ? Permettez-moi d'en douter."

Ce n'est pas la première fois que des témoignages de violences sexuelles dans l'armée sont recueillis. En 2014, l'ouvrage "La guerre invisible", écrit par deux journalistes, avait dénoncé la gestion calamiteuse des agressions sexuelles et viols au sein de "la grande muette", le surnom de l'armée française. Le ministère avait alors créé une cellule "Thémis", chargée notamment de recueillir les témoignages des victimes et veiller à l'application de sanctions. Une cellule qui n'a toutefois "jamais reçu de plainte pour management toxique", selon Lætitia Saint-Paul auprès du Monde, elle qui dénonce "des chiffres clownesques, une farce".