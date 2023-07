VIDÉO - Violences urbaines : une nuit d'accalmie après plusieurs jours de tensions

Après plusieurs nuits de forte tension, l'heure semble désormais à l'accalmie. La nuit de dimanche à lundi a été marquée par un net recul des violences urbaines qui secouent le pays depuis la mort d'un adolescent de 17 ans, Nahel, tué mardi par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Selon les derniers chiffres remontés par le ministère de l'Intérieur, à 1h30, les forces de l'ordre avaient procédé à 78 interpellations sur tout le territoire national (contre plus de 400 la nuit précédente à la même heure), et aucun incident majeur n'était signalé.

À Paris et dans sa proche banlieue, 20 personnes avaient été interpellées à 1h, d'après la préfecture de police. Du côté de l'agglomération lyonnaise, marquée par de multiples tensions vendredi soir, ce sont cinq interpellations qui ont été signalées. À Nanterre, jusque-là épicentre de tensions, aucun incident majeur n'est non plus à déplorer. Quant à Marseille, fortement touchée par des violences ces derniers jours, la nuit s'est déroulée dans un calme relatif. Une accalmie déjà amorcée la veille : la nuit précédente, de samedi à dimanche, avait déjà été "plus calme" dans tout le pays selon les autorités, exception faite de l'attaque à la voiture-bélier du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne.