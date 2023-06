Violences urbaines : annulations en série dans l'hôtellerie, les commerces demandent une sécurité renforcée

Thierry Marx souhaite que les pouvoirs publics mettent "tout en œuvre" pour garantir aux professionnels une activité "en toute sécurité". Un appel à l'aide également formulé par la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) qui "demande une sécurité renforcée aux abords des magasins par les forces de l'ordre", a déclaré son délégué général Jacques Creyssel. Les émeutes ont "donné lieu à de véritables scènes de pillage", a-t-il déploré, avec un bilan "très impressionnant", de "plus d'une centaine de moyennes et grandes surfaces alimentaires ou non alimentaires vandalisées, pillées, voire brûlées".

Ces incidents "sont extrêmement graves et ont un coût extrêmement lourd", selon Jacques Creyssel, qui a dit avoir demandé aux ministres de l'Économie, de l'Intérieur et du Commerce d'agir. La Chambre de commerce de Paris Ile-de-France a réagi vendredi, assurant que ses équipes étaient mobilisées pour "apporter le soutien et l'aide technique nécessaires, notamment en termes de poursuite d'exploitation, d'indemnisation par les assurances, etc." aux commerçants et dirigeants d'entreprises touchées.