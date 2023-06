Violences urbaines : l'appel commun des responsables religieux pour le "dialogue et la paix"

Les responsables des principales religions en France ont lancé ce vendredi un appel commun "au dialogue et à la paix", "en ces heures si éprouvantes pour nos quartiers et notre pays", écrivent-ils dans un communiqué. "Nous partageons la douleur de la famille de Nahel et prions pour elle, tout spécialement pour sa maman" et "nous entendons les souffrances et les colères qui s’expriment", mais "nous affirmons aussi d’une seule voix que la violence n’est jamais un bon chemin", est-il écrit.

"Dans ces moments difficiles", les membres de la Conférence des responsables de culte en France (CRCF) appellent "à la sauvegarde et la consolidation du lien de confiance nécessaire entre la population et les forces de l’ordre qui ont tant donné lors des épreuves que notre pays a traversées". "En ces heures si éprouvantes pour nos quartiers et notre pays, nous voulons en appeler ensemble au dialogue et à la paix", écrivent-ils.