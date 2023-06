Violences après la mort de Nahel : la sécurité du Tour de France peut-elle être assurée ?

Ainsi, contacté par TF1info, Amaury Sport organisation nous indique que pour assurer la sécurité du Tour, "300 membres des forces de l’ordre (Garde Républicaine, CRS, gendarmerie mobile et mission police) seront détachés de manière permanente sur l’intégralité du Tour de France". Au total, 28.000 policiers, gendarmes et pompiers sont déployés par le Ministère de l’Intérieur sur l’ensemble du parcours.

Les récentes violences pourraient-elles jouer sur le dispositif en place, en le revoyant à la hausse... ou à la baisse si les forces de l'ordre ont besoin d'être déployées ailleurs ? A priori, non. "La sécurité du Tour de France est une mission régalienne supplémentaire qui pèse sur les forces de l’ordre. L’événement mobilise de nombreux effectifs mais il n'est pas nouveau et il y a un savoir-faire. La sécurité du Tour sera assurée dans de bonnes conditions", affirme Michel Corriaux, responsable du pôle sécurité publique du syndicat Alliance police nationale."Évidemment, cette année, ça se présente dans un contexte compliqué autour des violences urbaines mais encore une fois, c’est un événement que les forces de l’ordre ont l’habitude de canaliser et ça se fera dans de bonnes conditions", ajoute-t-il.