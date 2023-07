Violences urbaines : peut-on sanctionner les parents de casseurs ?

Selon le Code pénal, "le fait de se soustraire à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité ou l'éducation de son enfant mineur, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende." C'est la menace brandie par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti le week-end dernier. "Les parents qui ne s'intéressent pas à leurs gamins et qui les laissent traîner la nuit en sachant où ils vont aller (...) ils encourent deux ans de prison ferme et 30.000 euros d'amende", a rappelé le ministre de la Justice en déplacement au tribunal de Créteil (Val-de-Marne).