VIDÉO - Violences urbaines : entre jeunes de quartier et policiers, comment retrouver le chemin du dialogue

Dans le quartier des Tarterets, à Corbeil-Essonnes, où l'équipe de TF1 s'est rendue, la moitié de la population a moins de 25 ans. La mort de Nahel et les émeutes sont dans toutes les conversations de ces adolescents. "Comment on ne peut pas se révolter ?", demande l'un d'eux. Dans les rues tout autour, on trouve des voitures incendiées et des bâtiments dégradés. Ils ont vécu l'escalade de la violence. "C'est allé beaucoup trop loin", ajoute une jeune du quartier. "Vandaliser des boutiques ou brûler des voitures de gens qui n'ont rien à voir, c'est odieux, car on se pénalise nous-mêmes", ajoute-t-elle.

Avec son association, Saïd propose des ateliers aux jeunes et tente, tant bien que mal, de maintenir le dialogue : "Il y a tout un tas de choses à reconstruire, peut-être à revoir", dit-il dans le sujet en tête de cet article.