VIDÉO – Le témoignage de la femme qui s'est interposée face aux fauteurs de trouble qui voulaient s'attaquer à une école

En vain. Une fois à l’intérieur, elle est en danger. L’un des jeunes pointe sur elle un mortier d’artifice. "J’étais un peu tétanisée. Je me suis dit : 'Non, il ne va pas le faire'. Un jeune à côté de lui a pris son bras et le mortier est parti en l’air et il lui a dit ‘non tu ne la touches pas’, quelque chose dans ce genre", poursuit-elle. Elle s’en est sortie indemne.