La maison du maire de L'Haÿ-les-Roses attaquée à la voiture-bélier, enquête ouverte pour tentative d'assassinat

"Un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie." Le domicile de Vincent Jeanbrun, maire de L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, a été pris pour cible, dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet, la cinquième nuit d'affilée de violences urbaines depuis la mort de Nahel, tué lors d'un contrôle de police, mardi 27 juin, à Nanterre. La maison de l'élu a été attaquée par une voiture-bélier, à laquelle les assaillants ont mis le feu.

"À 1h30 du matin, (...) des individus ont lancé une voiture-bélier sur mon domicile avant d'y mettre le feu pour incendier ma maison, dans laquelle dormaient ma femme et mes deux jeunes enfants", s'est-il ému au petit matin dans un communiqué, relayé sur Twitter. Lors de l'attaque, Vincent Jeanbrun n'était alors pas chez lui, mais encore en mairie, "comme depuis trois nuits". L'édile suivait les évolutions des violences urbaines depuis l'hôtel de ville barricadé et protégé par des barrières et des barbelés, après de multiples incidents dirigés contre plusieurs bâtiments municipaux.