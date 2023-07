VIDÉO - Violences urbaines : les saisies de mortiers d'artifice se multiplient

En tout cas, les saisies se multiplient. Dernière en date, mardi à Paris. Plus de 400 kg de mortiers d'artifice ont été découverts et trois hommes ont été interpellés. Ce sont ces engins qui ont été récemment utilisés contre les forces de l'ordre. Et sur les messageries cryptées, on trouve de nombreux vendeurs illégaux. Les équipes du 20H ont réussi à entrer en contact avec l'un d'eux. Il propose de nous vendre deux 25 mm à 15 euros. Impossible pour autant de connaître la provenance de la marchandise quand on lui demande. "Je peux pas ! Même moi, je ne sais pas ! Je suis l'intermédiaire moi", répond le revendeur à notre journaliste.