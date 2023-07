Violences urbaines : quand les maires se retrouvent pris pour cibles

Selon elle, son véhicule s'est retrouvé sous une pluie de tirs de mortiers. "La voiture a été littéralement bombardée. (...) Ensuite, deux émeutiers ont sauté sur la voiture et ont commencé à la cabosser. Je les ai entendus dire : 'C’est la maire, c’est la maire, on va se la faire'", a-t-elle déroulé, dénonçant "une volonté de faire mal, très mal, et pas seulement de détruire". Stéphanie Von Euw a finalement réussi à se dégager en "marche arrière", mais elle ne s'en est pas sortie indemne : selon Actu.fr, elle souffre désormais d'acouphènes à l'oreille droite et a eu la cheville droite légèrement brûlée, même si la municipalité a assuré qu'elle "se porte bien". L'élue a annoncé vouloir déposer plainte, d'après Le Parisien.

Plusieurs autres maires ont été directement pris à partie pendant les violences. La nuit dernière, le véhicule de fonction du maire de La Riche, près de Tours en Indre-et-Loire, a subi un début d'incendie, a appris l'AFP de source policière. Dans le même secteur, le véhicule de l'édile DVD de Saint-Pierre-des-Corps avait aussi été pris pour cible quelques jours plus tôt. Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux dans la nuit de jeudi à vendredi, à retrouver en tête d'article, on aperçoit Emmanuel François se diriger impuissant vers sa voiture en flammes, tandis que plusieurs individus l'entourent et l'insultent, et que l'un d'entre eux saute même sur le pare-brise. Dans le département voisin du Maine-et-Loire, à Cholet, le maire Gilles Bourdouleix (DVD) a affirmé sur Twitter que son précédent domicile avait été "saccagé". "Tout a été détruit gratuitement", a-t-il fustigé.