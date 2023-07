VIDÉO - "On sait où vous habitez, on va vous brûler vivant" : quand le maire de l'Haÿ-les-Roses tirait la sonnette d'alarme samedi sur LCI

Vincent Lebrun a ensuite fait référence à l'attaque dont a été victime la maire de Pontoise, Stéphanie Von Euw, qui "a perdu l'usage de l'une de ses deux oreilles, j'espère de façon provisoire". "Les assaillants, la voyant en détresse, ont sauté sur le véhicule en disant : 'On va se faire la maire'", a raconté Vincent Jeanbrun, avant de préciser : "Ce matin, on s'est levés avec des tags un peu partout sur les murs de la ville, et à certains endroits, il y a marqué : 'On sait où vous habitez, on va vous brûler vivant'."

"Bien sûr que l'on a peur", a admis l'édile, qui appelait le ministère de l'Intérieur à fournir davantage de "munitions de flash ball" aux forces de l'ordre et même à déclencher l'état d'urgence.